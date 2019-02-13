Dünya Hulusi Akardan NATOda kritik görüşme
AVRUPA

Akar'dan NATO'da kritik görüşme

Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı. Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Apostolakis'le görüşmesine ilişkin, "Dost ve komşu iki olarak sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Apostolakis arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut meselelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

"Sorunlarımızı barışçıl yollarla çözmek için çalışmalıyız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde de bulundu.

İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra toplantı kapsamında çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Akar, fotoğraf çekimi öncesi AA muhabirinin Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile görüşmesine ilişkin sorusuna, "Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız." yanıtını verdi.

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