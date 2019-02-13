Ekonomi 3600 ek gösterge seçimden önce Meclise gelebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: 3600 ek gösterge açıklaması - 3600 ek gösterge ne zaman başlar

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

AK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu. Turan, TBMM takviminin uygun olması halimde seçimden önce bu konudaki yasanın çıkarılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet dairelerinde işlem yapan vatandaşlar ve gişe görevlileri.
Devlet dairelerinde işlem yapan vatandaşlar ve gişe görevlileri.

AK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.

Turan, TBMM takviminin uygun olması halimde seçimden önce bu konudaki yasanın çıkarılabileceğini söyledi.

Sürecin öncesi

Ek gösterge düzenlemesini bekleyen binlerce öğretmen emekli dilekçesini beklemeye aldı. Meclis'e sunulacak teklifte ek göstergenin statü mü, eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Sabah'ta yer alan habere göre, eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.

Göstergelerdeki değişiklik onaylanırsa binlerce kişinin maaşı da doğrudan etkilenecek.

3600 ek gösterge ne zaman başlayacak

  • Yapılacak yasal düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle hem maaşları hem de aldıkları emekli ikramiyesi artacak. Zor koşullarda çalışan personele daha yüksek ücretler verilebilecek. Kamu çalışanlarıyla birlikte emekli olanlar ve idarecilerin de düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Formül aranıyor

Lise ve yükseköğretim mezunu astsubaylarda statü esas alınırken, hepsi 3600 ek göstergeden yararlanabiliyor. Eğitim durumuna bakılmaması durumunda tüm hemşire polis, din görevlileri de düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak eğitim durumuna bakılırsa 3600 göstergeden üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları yararlanabilecek. Hükümet başta genel idare hizmetleri sınıfı olmak üzere lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

Ek göstergenin ardından yaşanacak mali değişiklikler.

Emekli olanlar da yararlansın

  • Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ve idarecilerin de yararlanması da öngörülüyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışıp emekli olan polislerin (fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak) emekli aylıklarında 637 lira, emekli ikramiyelerinde 27 bin 13 lira artış bekleniyor. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıklarında 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artış olacak. Söz konusu hesap 25 yıla göre yapıldığında birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polislerin emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek.

Yardımcı hizmetler sınıfı

Yenı gösterge sistemi kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü açacak. Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek göstergenin düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

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