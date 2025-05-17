Ağrı'da 2 kalp hastası ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce kalp ritim bozukluğu ile başvurup tedaviye alınan 17 yaşındaki Ahmet Irmak'ın, ileri tedavi için önceden takiplerinin yapıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Ardahan'da üniversite öğrencisi olan ve bir süre önce kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Rojin Boğa da tedavi gördüğü Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinden ambulansla Ağrı'ya getirildi.