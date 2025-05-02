Bayburt'ta yıldırım düşen ağaç ikiye bölündü

Gök gürültülü sağanak yağışın etili olduğu Bayburt'ta, Gençosman Mahallesi'nde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın şiddetiyle ikiye bölünen ağaç, daha sonra yanmaya başladı. Büyük bir ses ve gürültü duyan, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, pencerelere koşunca ağacın yandığını gördüler.