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Bayburt'ta yıldırım düşen ağaç ikiye bölündü

Bayburt'ta yıldırım düşen ağaç ikiye bölündü

11:022/05/2025, Cuma
IHA
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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale ederek, yangını söndürdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale ederek, yangını söndürdü.

Bayburt'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç yanmaya başlayınca, alevlere olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gök gürültülü sağanak yağışın etili olduğu Bayburt'ta, Gençosman Mahallesi'nde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın şiddetiyle ikiye bölünen ağaç, daha sonra yanmaya başladı. Büyük bir ses ve gürültü duyan, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, pencerelere koşunca ağacın yandığını gördüler.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaca müdahale ederek, yangını söndürdü. Şans eseri oradan birinin geçmemesi olası facianın önüne geçerken, mahalle sakinleri büyük bir patlama sesi duyduklarını, sesten dolayı korktuklarını söyledi.

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