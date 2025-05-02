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Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 kişi yaralandı

Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 16 kişi yaralandı

10:342/05/2025, Cuma
AA
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Manisa
Manisa

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

S.D'nin kullandığı 34 GAL 039 plakalı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Manisa
#trafik kazası
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