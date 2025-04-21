Trabzon'da düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki düğünden Güdün mahallesine dönen mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) yönetimindeki 61 HJ 730 plakalı araç, bölgede etkili olan sisten ötürü görüş mesafesinin yok olması ile evlerinin yakınında uçuruma yuvarlandı.