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Trabzon'da düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü

Trabzon'da düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü

09:2621/04/2025, Pazartesi
IHA
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Trabzon'da feci kaza
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki düğünden Güdün mahallesine dönen mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) yönetimindeki 61 HJ 730 plakalı araç, bölgede etkili olan sisten ötürü görüş mesafesinin yok olması ile evlerinin yakınında uçuruma yuvarlandı.

Kazada Mustafa Diner ile aynı araçta bulunan akrabası Mehmet Diner (71) olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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