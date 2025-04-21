Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralıları bırakıp ortadan kayboldu

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkiinde otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün, kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.