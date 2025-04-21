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Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralıları bırakıp ortadan kayboldu

Kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralıları bırakıp ortadan kayboldu

08:2921/04/2025, Pazartesi
IHA
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Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı. Sürücünün ise olay yerini terk ettiği öğrenildi.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkiinde otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün, kazanın ardından olay yerini terk ettiği öğrenildi.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır hasar gören otomobil, trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otoparka çekildi.


Sürücünün kimliğinin tespiti ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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