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Almayı düşündüğü aracı test ederken kaza yaptı

Almayı düşündüğü aracı test ederken kaza yaptı

19:5814/04/2025, Pazartesi
AA
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Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İstanbul'da bir vatandaş, satın almayı düşündüğü araç ile test sürüşüne çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımdaki demir dubalara çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde test sürüşü sırasında kaldırımdaki demir dubalara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden Eyüp Y. idaresindeki 20 YE 179 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki demir dubalara çarpıp devrildi.

Araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı

Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Almayı düşündüğü aracı test ediyordu

Bu arada, Eyüp Y'nin almayı düşündüğü aracı test etmek için kullandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.



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