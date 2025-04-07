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Küçükçekmece'de silahlı saldırı

Küçükçekmece'de silahlı saldırı

17:557/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
AA
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Küçükçekmece
Küçükçekmece

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Süphan Sokak'ta H.Ü'ye kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişi silahla ateş etti. Saldırıda kurşunların isabet ettiği H.Ü. ayağından yaralandı.


Şüpheliler kullandıkları motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı H.Ü. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken, yapılan incelemede 13 kovan bulundu.


Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.





#Küçükçekmece
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#saldırı

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