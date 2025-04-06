Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 kişi hayatını kaybetti

18:056/04/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Nijerya'nın Ogun eyaletinde yolcu otobüsü ile üç otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Ogun eyaleti Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı yazılı açıklamada, Sagamu-Ikorodu kara yolunda yolcu otobüsü ile üç otomobilin çarpıştığını belirtti.


Okpe, kazada ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.


Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini paylaşan Okpe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.





#Nijerya
#trafik kazası
#dünya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Trabzonspor maçı başlıyor: FB TS derbisi TOD Tv'den nasıl izlenir? İşte yayın bilgileri