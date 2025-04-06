Nijerya'da zincirleme trafik kazası: 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Ogun eyaletinde yolcu otobüsü ile üç otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'da Ogun eyaleti Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı yazılı açıklamada, Sagamu-Ikorodu kara yolunda yolcu otobüsü ile üç otomobilin çarpıştığını belirtti.
Okpe, kazada ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini paylaşan Okpe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.