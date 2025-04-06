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Konya'da driftle trafiği tehlikeye sokan 68 sürücüye 3 milyonu aşkın para cezası

Konya'da driftle trafiği tehlikeye sokan 68 sürücüye 3 milyonu aşkın para cezası

17:416/04/2025, Pazar
AA
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Araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda drift yapan 68 sürücüye 3 milyon 154 bin 656 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart–6 Nisan tarihlerinde şehir genelinde drift yapan araçlara yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi.


Denetimler sonucu 68 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 154 bin 656 lira para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi canlarını hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.


Ayrıca araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.


Emniyet yetkilileri, kamu düzenini bozan ve trafikte agresif sürüş sergileyen kişilerle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.



#ceza
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#Konya

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