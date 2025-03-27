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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bayramda bu araçlara trafiğe çıkış yasaklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bayramda bu araçlara trafiğe çıkış yasaklandı

15:1227/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
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Bayramda trafik tedbirleri
Bayramda trafik tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, kara yollarında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların açıklanan tarihler arasında trafiğe çıkmalarını yasakladı. İşte karayollarında bayram tedbirlerine ilişkin detaylar.

İçişleri Bakanlığı, bayram tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemleri açıkladı. 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar belirli güzergâhlarda bu araçların trafiğe çıkışı sınırlandırılacak. Gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçlar ise zorunlu hallerde belirlenen güzergâhlarda ilerleyebilecek.Bayramda trafiğe açık ve kapalı olan yollar hangileri?

Bayramda kara yollarında alınan tedbirler neler?

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler şu şekilde:

Ankara ili istikametine;Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine;O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine;D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.


#İçişleri Bakanlığ
#trafik
#kara yolları

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