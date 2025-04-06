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Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü

Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü

10:316/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
AA
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İçişleri Bakanlığı, verileri paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürdüğünü aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı hızın trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

"Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor"
ifadesini kullanan Yerlikaya, ortalama hızdaki yüzde 1'lik artışın dahi ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırdığına dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin"




#radar aracı
#Ramazan Bayramı tatili
#İçişleri Bakanlığı

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