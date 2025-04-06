Hız denetimleri bayram tatilinde de 7/24 sürdürüldü

"Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin"