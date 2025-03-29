Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
İçişleri Bakanlığı'ndan trafik uyarısı: Son iki bayramda 744 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı'ndan trafik uyarısı: Son iki bayramda 744 kişi hayatını kaybetti

14:4829/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakanlık, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.
Bakanlık, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

Son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde yaşanan trafik kazalarında toplam 744 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kazaların en sık görülen nedenleri ve sonuçları paylaşıldı.

Açıklamaya göre, can kayıplarına yol açan başlıca trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:

Hız ihlali nedeniyle 375 kişi,

Şerit ihlali nedeniyle 177 kişi,

Geçiş önceliği ihlali nedeniyle 63 kişi,

Arkadan çarpma nedeniyle 55 kişi,

Dönüş kurallarının ihlali nedeniyle 22 kişi,

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 19 kişi,

Diğer ihlaller nedeniyle ise 94 kişi yaşamını yitirdi.

'Yollar bizi kavuşturmak için var'

Bazı kazaların birden fazla ihlalin birleşimiyle meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil,” uyarısında bulundu.

#Trafik kazası
#Ramazan Bayramı
#Kurban bayramı
#bayram tatili

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya bayram namazı saati belli oldu! 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri