İçişleri Bakanlığı'ndan trafik uyarısı: Son iki bayramda 744 kişi hayatını kaybetti

Son iki yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde yaşanan trafik kazalarında toplam 744 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kazaların en sık görülen nedenleri ve sonuçları paylaşıldı.
Açıklamaya göre, can kayıplarına yol açan başlıca trafik ihlalleri şu şekilde sıralandı:
Hız ihlali nedeniyle 375 kişi,
Şerit ihlali nedeniyle 177 kişi,
Geçiş önceliği ihlali nedeniyle 63 kişi,
Arkadan çarpma nedeniyle 55 kişi,
Dönüş kurallarının ihlali nedeniyle 22 kişi,
Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 19 kişi,
Diğer ihlaller nedeniyle ise 94 kişi yaşamını yitirdi.
'Yollar bizi kavuşturmak için var'
Bazı kazaların birden fazla ihlalin birleşimiyle meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, “Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil,” uyarısında bulundu.