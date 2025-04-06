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Bayram tatilinde acı tablo: 72 kişi kazada hayatını kaybetti

Bayram tatilinde acı tablo: 72 kişi kazada hayatını kaybetti

10:356/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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594 bin 122 araç denetlendi.
594 bin 122 araç denetlendi.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 313 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 8. gününde 604 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.


Bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya,
"Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin"
ifadelerini kullandı.

594 bin 122 araç denetlendi

Yerlikaya, dün ekipler tarafından 594 bin 122 aracın denetlendiğini, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldığını açıkladı.


Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"


#İçişleri Bakanlığı
#Ramazan Bayramı
#trafik

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