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Dokuz günlük tatil sona eriyor: 20 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak

Dokuz günlük tatil sona eriyor: 20 milyon öğrenci yarın dersbaşı yapacak

09:396/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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15 Haziran'da LGS ve YKS maratonu yaşanacak.
15 Haziran'da LGS ve YKS maratonu yaşanacak.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, yarın ikinci ara tatilin ardından ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona eriyor. Okullarda ders zili yarın yeniden çalacak.

Öğrenciler ve öğretmenler, ikinci yarı yıl için dersbaşı yapacak.


Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca hem dinlendi hem eğlendi. İkinci döneme kısa bir mola verildi. Tatil boyunca öğretmenler de çevrim içi seminerlere katıldı.


Yaklaşık 20 milyon öğrenci 1 milyon 200 bin öğretmen, ders zilinin çalmasıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran Cuma günü sona erecek.


Haziran'da LGS ve YKS maratonu yaşanacak

Eğitim-öğretim döneminin sona ermesinin ardından sınav maratonu başlayacak.

15 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 21-22 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak.




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