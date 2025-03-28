Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Technoka takımı Türkiye’yi ABD’de temsil edecek

Türkiye’yi ABD’de temsil edecek olan Technoka Robotics, kurulduğu ilk yılda katıldığı 3 yarışmadan 4 ödülle döndü. Tamamı kız öğrencilerden oluşan ekip, daha önce Teknofest Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Teknofest Robolig yarışmalarındaki başarılarıyla adını duyurmuştu. Technoka kurduğu yeni takımlarla bu yıl başka yarışmalara da hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl teknoloji alanında yeni bir bölüm açarak kız imam hatip liseleri arasında bir ilke imza atan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri elde ettiği başarılarla ülkemizin geleceğine dair umut veriyor. 1975’te kurulmuş olan okul sanattan teknolojiye pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Okulun modern binası Fizik, Kimya, Biyoloji ve Teknoloji için ayrı ayrı özel sınıflara sahip. Yurtdışı gezileriyle öğrencilerin dil eğitimlerini geliştirmeyi hedefleyen okul dil eğitimine ayrı bir önem gösteriyor. Halihazırda İspanyolca, İngilizce, Arapça hazırlık bölümleri bulunan okula yeni bir bölüm olarak İngilizce hazırlıklı Teknoloji bölümü açıldı. Mobil uygulama, siber güvenlik, yazılım ve benzeri alanlarda dijital çağın liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan okul yeni kurdukları Technoka takımı ile de başarılı çalışmalara imza atıyor.