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Kadıköy Anadolu İmam Hatip'ten örnek olacak mezuniyet etkinliği: Su kuyusu açma projesini gelenek haline getirdiler

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024 Mezunları, mezuniyet kutlaması yapmak yerine Afrika ülkelerinden Çad'da su kuyusu açtı.

10:50 - 10/05/2024 Cuma
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Kadıköy Anadolu İmam Hatip'in mezuniyet etkinliği.
Kadıköy Anadolu İmam Hatip'in mezuniyet etkinliği.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024 yılı mezunları, mezuniyetlerine sayılı günler kalırken aralarında para toplayarak Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açtı. Çad’ın Mandalia bölgesinde yaşayan Etana Köyü'nde açtırılan su kuyusuyla onlarca kişi temiz su kaynağına ulaşma imkanı buldu.


Mezun öğrenciler tarafından yaptırılarak dualar eşliğinde açılan su kuyusu Etana köyündekileri büyük sevince boğdu.


Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin her yıl mezuniyet dönemlerinde Okul Müdürü Nazmi Yıldırım ve okul idaresindeki hocalarının da yönlendirmesiyle su kuyusu açma etkinliğini gelenek haline getirdikleri belirtildi.



Ağaç dikip, kurban kesildi


Öğrencilerin ayrıca mezuniyet hatırası olarak ağaç dikimi yaptıkları sonrasında kurban kestikleri öğrenildi.


Afrika kıtasının ortasında yer alan, dünyanın en yoksul ülkelerinden Çad’da yaklaşık 15 milyon kişi yaşarken, milyonlarca kişi açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Ülke insanı, şehir merkezleri dışında elektrik ve suya ulaşmakta güçlük çekiyor.


Türk hayırseverlerin girişimleriyle son yıllarda Çad’ın birçok noktasında temiz su temini için hayrat çalışmaları yapılıyor. Öğrencilerin mezuniyet dönemleri için dualarla açtırdıkları su kuyusu Çad’ın Etana Köyü’nde büyük sevinçle karşılanırken örnek mezuniyet etkinliği olarak kayıtlara geçti.


#Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Afrika
#Çad
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