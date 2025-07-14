Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşıyor: Darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş

"Sırtımı temizlediler ama boynumdaki parça şah damarımın altından girdiği için alamadılar. Doktorlar, parça içeriye doğru iyice kayınca tehlikeli olacağından müdahale etmedi, şu an bir sıkıntısı yok öyle yaşıyorum. Olayın 9'uncu yılı mermi parçası hala boynumda, onu gururla taşıyorum. Bize verilen fiziki madalyanın yanındaki ikinci nişan gibi benim için çok değerli. Kötü bir geceydi Allah bir daha yaşatmasın. O manzara bir dönem psikolojimi bozdu, gözümün önünden hiç gitmedi. O gece bizim birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzun kanıtıdır. O gece herkes tek vücut olmuştu."