15 Temmuz’un dokuzuncu yılında halkın mesajı: 'Türkiye bölünmez'

Katılımcıların yüzde 76,5’i, FETÖ’nün Gülen sonrası yeni bir lider bulabileceğini düşünüyor. FETÖ’nün yurtdışındaki varlığının Türkiye’yi olumsuz etkilediğini düşünenler ise yüzde 68,5.

15 Temmuz gecesi dünyaya Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü mesajını verdi

Areda Survey, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 3.347 kişiyle gerçekleştirdiği 15 Temmuz Birlik ve Beraberlik Algısı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında gerçekleştirilen araştırmaya göre, halkın büyük çoğunluğu 15 Temmuz gecesi gösterilen liderliği ve birlik ruhunu sahiplenmeye devam ediyor.





Araştırmada “Sizce 15 Temmuz Gecesinde Ortaya Çıkan Birlik ve Beraberlik Ruhu Dünyaya Nasıl Bir Mesaj Verdi?” sorusu soruldu. Türk halkının yüzde 50,9’u dünyaya o gece Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü mesajının verildiğini ifade etti. Türkiye güçlü bir devlettir mesajı verildiğini belirtenler yüzde 30,2 iken, Türk halkı demokrasiyi savunur mesajı verildiğini ifade edenler ise yüzde 18,9 olarak araştırmaya yansıdı.





Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise halkın darbe tehdidine yönelik algısı oldu. Katılımcıların yüzde 31,1’i, Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi olduğunu düşünüyor. Buna karşılık, olası bir darbe girişiminde halkın yüzde 74,1’i yeniden sokaklara çıkarak tepkisini göstereceğini belirtiyor.





Erdoğan’ın liderliğine güven sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi gösterdiği süreç yönetimi de araştırmada ele alındı. Türk halkının yüzde 81,8’i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece gerçekleştirdiği süreç yönetimini başarılı bulduğunu belirtiyor.





FETÖ’ye dair kaygılar devam ediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 76,5’i, FETÖ’nün Gülen sonrası yeni bir lider bulabileceğine, yüzde 23,5’i ise bulamayacağına inanıyor. Yüzde 68,5’i FETÖ’nün yurtdışındaki varlığının Türkiye’yi olumsuz etkilediğini, 31,5’i hiçbir etkisinin olmadığını düşünüyor.





Araştırmanın Metodolojisi

Bu araştırma, Türkiye genelinde 3.347 kişinin katılımıyla, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniğiyle gerçekleştirilmiştir.



