Anneler Günü'ne özel araştırma: Türk halkının yüzde 86,8’i anneliğin zor olduğunu düşünüyor

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 9’u (yüzde 86,8), Türkiye’de anne olmanın zor olduğunu düşünüyor. Annelerin yüzde 46,6’sı kendine çok az zaman ayırabildiğini ifade ediyor. Yüzde 42,9’u annelerin en çok çocuk yetiştirme biçimiyle yargılandığı belirtiyor. Çalışan anneler yüzde 31,1 oranında toplum tarafından yargılanıyor.





Türkiye’de Anne Olmak Kolay Değil





Areda Survey’in 05-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türkiye'de anne olmanın kolay olmadığını düşünüyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 13,2’si anne olmanın kolay olduğunu belirtirken, yüzde 86,8’i bunun oldukça zor olduğunu belirtiyor. Araştırmada katılımcılara anneliğin en büyük zorlukları sorulduğunda, ilk sırada maddi imkânsızlıklar geliyor. Katılımcıların yüzde 73,6’sı maddi koşulların annelik sürecini zorlaştırdığını ifade ediyor. Bunu yaşam şartlarının zorluğu (yüzde 57,9) ve güvenli bir ortamın eksikliği (yüzde 57) izliyor. Ayrıca gelecek kaygısı (yüzde 52,6), kendine zaman ayıramama (yüzde 52,1), yoğun stres (yüzde 46,1), artan sorumluluklar (yüzde 44,9), psikolojik ve sosyolojik etkiler (yüzde 42,7), eğitim yetersizliği (yüzde 41,9), çevresel faktörler (yüzde 40), çocuğa zaman ayıramama (yüzde 36,5), bakım veya bakıcı bulma sorunu (yüzde 33,2) ve iş hayatının zorlukları (yüzde 28,5) da öne çıkan diğer zorluklar arasında yer alıyor.









Anneler Kendine Zaman Ayıramıyor





Toplumun genel görüşü, annelerin kişisel alanlarına yer açmakta zorlandığı yönünde. Katılımcıların yüzde 46,6’sı annelerin kendilerine “çok az”, yüzde 28,9’u “az”, yüzde 18,2’si ise “orta düzeyde” zaman ayırabildiğini belirtiyor.





Toplum En Çok Çocuk Yetiştirme Biçimini Sorguluyor





Araştırmada “Toplumda anneliğe dair en çok hangi konular sorgulanıyor?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 42,9’u en çok çocuk yetiştirme biçiminin sorgulandığını belirtiyor. Bunu yüzde 21,9 ile annelerin çalışıyor olması, yüzde 19,1 ile giyim-kuşam/dış görünüşleri, yüzde 16,2 ile de kendilerine vakit ayırmaları izliyor.

Çalışan Anneler Hem Destekleniyor Hem Yargılanıyor

Araştırma, çalışan annelere yönelik tutumların da iki uç arasında gidip geldiğini ortaya koyuyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 16,4’ü çalışan annelerin toplumda desteklendiğini düşünüyor. Buna karşılık yüzde 31,1’i onların yargılandığını, yüzde 52,5’i ise hem destek gördüğünü hem de yargılandıklarını belirtiyor.





Anneler Günü Kutlanıyor, Kayınvalideler İhmal Ediliyor





Toplumun yüzde 78,3’ü Anneler Günü’nü kutladığını belirtirken, yüzde 21,7’si bu özel günü kutlamadığını ifade ediyor. Ancak kutlamaların odağında çoğunlukla anneler yer alıyor. “Kayınvalidenizi Anneler Günü’nde arar ya da ziyaret eder misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar bu durumu gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 45,3’ü “evet”, yüzde 27,4’ü “bazen”, yüzde 21,6’sı “hayır”, yüzde 5,7’si ise “zorunlu hissedersem” yanıtını veriyor.





Araştırmanın Metodolojisi



