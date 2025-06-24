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En büyük tehdit ABD ve İsrail

En büyük tehdit ABD ve İsrail

04:0024/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Areda Survey’in 29-30 Mayıs’ta 3 bin 275 kişiyle yaptığı anketin sonuçları İsrail ve ABD politikalarının Türkiye kamuoyunda endişeyle izlendiğini ortaya koyuyor. “Türkiye’nin geleceğini en fazla tehdit eden ülke hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 54’ü “ABD”, yüzde 28,4’ü “İsrail” cevabını verdi.

İran ile İsrail ve ABD arasında artan gerilim, bölgesel güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye kamuoyunun dış tehdit algısı ve güvenlik politikalarına yaklaşımı Areda Survey’in mayıs ayı sosyometre araştırmasıyla netlik kazandı. Türkiye genelinde 29-30 Mayıs tarihlerinde 3 bin 275 kişiyle yapılan araştırmayla “Türkiye’nin savunma sanayiindeki son yıllarda kaydettiği ilerlemeler ve kamuoyunun dış tehdit algısı” değerlendirildi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞARILI BULUNUYOR

Katılım-cıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “Başarılı” olarak değerlendirirken yüzde 30,5’i bu gelişmeleri “Yetersiz” bulduğunu belirtti. Araştırma sonuçları, halkın yerli ve milli üretim politikalarına güçlü destek verdiğini ve güvenlik yatırımlarını stratejik bir kazanım olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE 2 TEHDİT

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Sizce Türkiye’nin geleceğini en fazla tehdit eden ülke hangisidir?” sorusuna verilen yanıtlar, dış politika kaynaklı tehdit algısının halkın zihninde güçlü bir yer tuttuğunu da gösterdi. Katılımcıların yüzde 54’ü ABD’yi, yüzde 28,4’ü İsrail’i, yüzde 7,1’i ise Arap ülkelerini Türkiye’nin geleceği açısından en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti. Listenin devamında yüzde 2,7 ile Yunanistan, yüzde 2,3 ile Çin, yüzde 1,6 ile İran ve yüzde 1,2 ile Avrupa ülkeleri yer aldı.



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