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Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Savunma sanayii gelişmeleri Türk halkına güven veriyor

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Savunma sanayii gelişmeleri Türk halkına güven veriyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:4723/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Katılımcıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “başarılı” olarak değerlendirdi.
Katılımcıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “başarılı” olarak değerlendirdi.

Areda Survey’in Mayıs 2025 tarihli sosyometre araştırmasında, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeler ve kamuoyunun dış tehdit algısı değerlendirildi. Türkiye genelinde 3 bin 275 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69,5’i savunma sanayiindeki gelişmeleri “başarılı” buluyor. Vatandaşlara ayrıca Türkiye'nin geleceğini en çok tehdit eden ülkeler soruldu.

Türk halkı savunma sanayiini başarılı buluyor

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasında artan gerilim, bölgesel güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye kamuoyunun dış tehdit algısı ve güvenlik politikalarına yaklaşımı ise Areda Survey’in bu ayki Sosyometre araştırmasıyla netlik kazandı.

Katılımcıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “başarılı” olarak değerlendirirken; yüzde 30,5’i bu gelişmeleri “yetersiz” bulduğunu belirtti. Araştırma sonuçları, halkın yerli ve milli üretim politikalarına güçlü destek verdiğini ve güvenlik yatırımlarını stratejik bir kazanım olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Türkiye'nin geleceğine yönelik en büyük tehdit: Amerika ve İsrail

Araştırmada katılımcılara yöneltilen
“Sizce Türkiye’nin geleceğini en fazla tehdit eden ülke hangisidir?”
sorusuna verilen yanıtlar, dış politika kaynaklı tehdit algısının halkın zihninde güçlü bir yer tuttuğunu gösterdi.
Katılımcıların yüzde 54’ü Amerika Birleşik Devletleri’ni, yüzde 28,4’ü İsrail’i, yüzde 7,1’i ise Arap ülkelerini Türkiye’nin geleceği açısından en büyük tehdit olarak gördüğünü belirtti.
Listenin devamında Yunanistan (yüzde 2,7), Çin (yüzde 2,3), İran (yüzde 1,6) ve Avrupa ülkeleri (yüzde 1,2) yer aldı.


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