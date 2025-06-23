Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Savunma sanayii gelişmeleri Türk halkına güven veriyor

Areda Survey’in Mayıs 2025 tarihli sosyometre araştırmasında, Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeler ve kamuoyunun dış tehdit algısı değerlendirildi. Türkiye genelinde 3 bin 275 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 69,5’i savunma sanayiindeki gelişmeleri “başarılı” buluyor. Vatandaşlara ayrıca Türkiye'nin geleceğini en çok tehdit eden ülkeler soruldu.
Türk halkı savunma sanayiini başarılı buluyor
Ortadoğu’da İsrail ile İran arasında artan gerilim, bölgesel güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye kamuoyunun dış tehdit algısı ve güvenlik politikalarına yaklaşımı ise Areda Survey’in bu ayki Sosyometre araştırmasıyla netlik kazandı.
Katılımcıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “başarılı” olarak değerlendirirken; yüzde 30,5’i bu gelişmeleri “yetersiz” bulduğunu belirtti. Araştırma sonuçları, halkın yerli ve milli üretim politikalarına güçlü destek verdiğini ve güvenlik yatırımlarını stratejik bir kazanım olarak gördüğünü ortaya koyuyor.