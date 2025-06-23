Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Savunma sanayii gelişmeleri Türk halkına güven veriyor

Ortadoğu’da İsrail ile İran arasında artan gerilim, bölgesel güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye kamuoyunun dış tehdit algısı ve güvenlik politikalarına yaklaşımı ise Areda Survey’in bu ayki Sosyometre araştırmasıyla netlik kazandı.

Katılımcıların yüzde 69,5’i, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeleri “başarılı” olarak değerlendirirken; yüzde 30,5’i bu gelişmeleri “yetersiz” bulduğunu belirtti. Araştırma sonuçları, halkın yerli ve milli üretim politikalarına güçlü destek verdiğini ve güvenlik yatırımlarını stratejik bir kazanım olarak gördüğünü ortaya koyuyor.