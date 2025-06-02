Fiyat mı çevre mi? Türk halkı tercihini yaptı işte şaşırtan araştırmadan çıkan o sonuç

Areda Piar Araştırma Şirketi, gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada tüketicilerin yüzde 71’i organik/doğa dostu içerikleri önemli bulurken, yüzde 65,2’si geri dönüştürülebilir ambalajı, yüzde 51’i ise üretimde enerji ve su tasarrufunun değerli olduğunu belirtiyor. Sosyal sorumluluk kampanyaları (yüzde 32,3) ve karbon ayak izinin açıklanması (yüzde 25,2) da diğer öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Çevre duyarlılığı alışveriş davranışlarını etkiliyor

Araştırma çevreci markaların tüketici üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Tüketicilerin yüzde 47,7’si çevre dostu ürünlerin satın alma kararını etkilediğini ama fiyatın daha önemli olduğunu belirtiyor. Yüzde 45,2’si özellikle çevreye duyarlı ürünleri tercih ettiğini, yüzde 7,1’i ise çevre duyarlılığına göre tercih yapmayacağını ifade ediyor.





Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem verilen sektörlerin başında temizlik ürünleri geliyor. Tüketicilerin yüzde 79,9’u bu sektörde çevreci markaları önemsediğini ifade ederken, gıda sektörü yüzde 70,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Kozmetik (yüzde 49,4) üçüncü, elektronik (yüzde 40,3) dördüncü, moda (yüzde 27,9) beşinci ve otomotiv (yüzde 27,3) altıncı sırada yer alıyor.





Markaların çevreci kimliği en çok ürün ambalajından anlaşılıyor

Tüketiciler bir markanın çevre dostu olup olmadığını en çok ürün ambalajından öğreniyor. Tüketicilerin yüzde 54,8’i markaların çevre dostu kimliği konusunda ambalaj üzerindeki bilgilere dikkat ettiğini belirtirken, yüzde 30,8’i sosyal medya içeriklerinden, yüzde 13’ü ise reklam kampanyalarından bu bilgiyi edindiğini ifade ediyor. Tanıdık yorumlarına güvenenlerin oranı ise yüzde 1,4.





Araştırmada sürdürülebilir markalara karşı sadakat durumu da soruldu. Tüketicilerin yüzde 57,1’i çevre dostu markaları uzun vadeli tercih ettiğini belirtirken, yüzde 32,5’i kampanyalara bağlı olarak karar verdiğini ifade ediyor. Yüzde 10,4’lük bir kesim ise ucuzsa aldığını, çevre konusunu düşünmediğini belirtiyor.





Tüketicilerin yüzde 53’ü poşet tüketimini azalttığını belirtiyor

Araştırma kapsamında plastik poşetlerin ücretli hale gelmesinin tüketici davranışlarına etkisi de incelendi. Tüketicilerin yüzde 61,1’i bu uygulamayla birlikte bez çanta veya file kullanmaya başladığını belirtirken, yüzde 53’ü poşet tüketimini azalttığını belirtiyor. Daha önce de çevreye dikkat ettiğini ve bu nedenle davranışında bir değişiklik olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38,9 olarak araştırmaya yansıyor. Tüketicilerin yüzde 30,2’si uygulama sayesinde sıfır atık konusunda daha fazla şey öğrendiğini belirtirken, yüzde 25,5’lik bir kesim uygulamanın etkili olmadığını, yüzde 17,4’ü sadece ücretli olduğu için daha az kullandığını, yüzde 9,4’ü poşet almaya devam ettiğini dile getiriyor.





Her 10 kişiden 9’u su israfına karşı önlem alıyor

Tüketicilerin yüzde 89,7’si musluk açıkken diş fırçalamadığını belirterek su tasarrufu konusunda duyarlılık gösterdiğini ifade ediyor. Bunu yüzde 75,5 ile enerji tasarruflu ampul kullanımı takip ederken, katılımcıların yüzde 71’i elektronik cihazları kullanmadığında kapatmayı alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. Atıkları geri dönüşüm için ayrıştıranların oranı yüzde 69,7, bez çanta veya file kullananlar yüzde 59,4. Toplu taşıma tercihinde bulunanlar yüzde 52,3, kısa süreli duş almayı tercih edenler yüzde 49. Dijital karbon ayak izini azaltmak için gereksiz e-posta, fotoğraf ve dosya silenler yüzde 45,2, tek kullanımlık ürünlerden kaçınanlar yüzde 44,5, bisiklet kullandığını ya da yürümeyi tercih ettiğini ifade edenler ise yüzde 34,2 ile son sırada yer alıyor.







