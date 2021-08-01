Koronavirüs AREDA araştırdı Aşıya güven arttı
TÜRKİYE

AREDA araştırdı: Aşıya güven arttı

Araştırma şirketi Areda Survey’in araştırması koronavirüs aşısına güvenin arttığını ortaya koydu. 26 ilde toplam bin 500 kişinin katıldığı araştırmaya göre vatandaşların yüzde 51.2’si testi geçen tüm aşıları güvenli buluyor. Geçen yılın ekim ayında 37,3 olan aşılara güven oranının yüzde 13,9 arttığını gösteren araştırmada Türkiye’nin aşılama süreci de yüzde 51,6’lık beğeni topladı. Araştırmanın çarpıcı diğer bir sonucu ise katılımcılardan yüzde 8.2’sinin halen ‘virüse inanmıyorum’ cevabını vermesi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AREDA Survey araştırdı: Aşıya güven arttı
Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’de Kovid-19 aşı algısı araştırması yaptı. 26 ilde toplam bin 500 kişi katıldığı araştırmaya göre vatandaşların yüzde 51.2’si testi geçen tüm aşıları güvenli buluyor. Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Hangisi Kovid-19 aşısına bakışınızı ifade eder?” sorusuna, ‘Testleri geçmiş tüm aşılara güvenli bulurum’ cevabı verenlerin oranı yüzde 51.2 oldu. İlgili soruya Ekim 2020’de yüzde 37.3, Kasım 2020’de ise yüzde 41.7 oranıyla bu cevap verilmişti. Buna göre Ekim 2020’den bu yana aşılara güven yüzde 13.9 arttı.

KADINLAR DAHA BAŞARILI BULUYOR

“Türkiye’nin aşı temin sürecini başarılı buluyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 52.4’ü ‘evet’ dedi. Bu soruya Nisan 2021 tarihinde yapılan farklı bir araştırmada katılımcıların yüzde 44.1’i evet cevabı vermişti. Bu soruya kadın katılımcıların yüzde 56.9’unun ‘evet’ cevabı vermesi dikkat çekti.

SÜRECE İNANÇ ARTIYOR

Araştırmada yer alan, “Türkiye’nin aşılama sürecini doğru yürüttüğüne inanıyor musunuz?” sorusuna Nisan 2021’de vatandaşların yüzde 42.6’sı ‘evet’ cevabı vermişti. Son araştırmaya göre bu soruya ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 51.6 ‘ya yükseldi. Bu soruya ‘evet’ diyenlerin yüzde 55.3’ü kadınlardan oluştu.

DAHA ÇOK KADINLAR AŞI OLUYOR

“Kovid-19 aşısı oldunuz mu?” şeklinde yöneltilen soruya, vatandaşların yüzde 62.6’sı ‘evet’ dedi. Bu soruya ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 37.4 oldu. Soruya ‘evet’ cevabı verenlerin yüzde 76.2’si kadınlardan oluşurken, kendini 55 yaş ve üzeri olarak tanımlayanların yüzde 87.1’i ‘evet’ cevabı verdi.

GÜVENMEYEN AŞI OLMUYOR

“Kovid-19 aşısı oldunuz mu?” sorusuna hayır cevabı veren kişilere, “Kovid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz?” soru yöneltildi. Vatandaşların yüzde 82’si bu soruya ‘hayır’ derken, yüzde 18’i ise ‘evet’ dedi. Aynı vatandaşlara, “Niçin aşı olmayı düşünmüyorsunuz?” şeklinde yöneltilen bir başka bağlantılı soruya ise katılımcıların yüzde 63.4’ü ‘güvenilir bulmuyorum’ cevabı verdi. Bu soruya vatandaşların yüzde 8.2’si ise ‘virüse inanmıyorum’ dedi.

TERCİH BİONTECH

Araştırmada, “Türkiye’de uygulanan hangi aşıya daha çok güveniyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,7’si ‘BioNTech’ dedi. Soruya ‘Sinovac’ diyenler yüzde 8,7, ‘hiçbirine güvenmiyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 37,8 oldu.

SALGINI BİTİRİR

Araştırmada salgının geleceğine ilişkin yer alan “Kovid -19 aşılarının salgın sürecini bitireceğine inanıyor musunuz” sorusuna çarpıcı cevaplar verildi. Bu soruya erkek katılımcıların yüzde 52.6’sı ‘evet’ cevabı verdi. Aynı soruya Kasım 2020’de yapılan araştırmada yüzde 41.6 ile ‘evet’ yanıtı verilirken, Temmuz 2021’deki araştırmada bu oran yüzde 50.6’ya yükseldi. Koronavirüs aşısı olanların yüzde 69,2’si aşıların salgın sürecini bitireceğine inanırken, aşı olmayanların yüzde 86,1’i aşıların salgın sürecini bitireceğine inanmıyor.

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