Gündem Çankırı sallanmaya devam ediyor Altıncı deprem
ÇANKIRI

Çankırı sallanmaya devam ediyor: Altıncı deprem

Gündüz 4,7- 4,8 ve 4.3 büyüklüğünde üç depremin yaşandığı, akşam saatlerinde ise 4 dakika arayla iki depremin daha meydana geldiği Çankırı'da son olarak 22.03 saatinde 4,3 büyüklüğünde altıncı bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gün boyunca beşik gibi sallanan Çankırı'da depremler devam ediyor. Bölgede gündüz saatlerinde 4,7- 4,8 ve 4,3 büyüklüğünde 3 deprem yaşandı. Akşam ise saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde, saat 22.03'te 10.25 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Altıncı deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 22.03'te 4,3 büyüklüğünde meydana gelen beşinci depremin korkusu geçmemişken Çankırılılar 4,3 büyüklüğündeki altıncı bir depremin korkusunu yaşadı.

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