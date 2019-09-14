Çankırı sallanmaya devam ediyor: Altıncı deprem

Gün boyunca beşik gibi sallanan Çankırı'da depremler devam ediyor. Bölgede gündüz saatlerinde 4,7- 4,8 ve 4,3 büyüklüğünde 3 deprem yaşandı. Akşam ise saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde, saat 22.03'te 10.25 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Altıncı deprem
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 22.03'te 4,3 büyüklüğünde meydana gelen beşinci depremin korkusu geçmemişken Çankırılılar 4,3 büyüklüğündeki altıncı bir depremin korkusunu yaşadı.
#DEPREM: Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 22.03'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.