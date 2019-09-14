Çankırı sallanmaya devam ediyor: Altıncı deprem Gündüz 4,7- 4,8 ve 4.3 büyüklüğünde üç depremin yaşandığı, akşam saatlerinde ise 4 dakika arayla iki depremin daha meydana geldiği Çankırı'da son olarak 22.03 saatinde 4,3 büyüklüğünde altıncı bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2019, 21:27 Son Güncelleme: 14 Eylül 2019, 23:08 Yeni Şafak