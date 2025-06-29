Son zamanlarda artan hava sıcaklıklarından kaynaklı orman yangınları riski arttığını ve ormanda alınacak tedbirlerden bahseden Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, "Anız ve bahçe temizliği için ateş yakmayalım. Sigara izmaritlerini yol kenarlarına ve ormanlara atmayalım. Çöplerimizi ormanlık alanlara atmayalım. Tarım arazilerinde çalışan makinelerin yanında mutlaka söndürme cihazı ve su tankeri bulunduralım. Ormanlık alanlarda yasaklanan alanlara girmeyelim, izin verilen alanlar dışında piknik yapmayalım. Duyarlı olalım, duman ve ateş görür görmez 112'yi arayalım. Unutmayalım ormanları yangınlardan ancak siz yeşil vatan dostları koruyabilirsiniz" diye konuştu.