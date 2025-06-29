Sakarya’daki orman yangını sürüyor: Alevler mahalleyi yuttu

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sakarya Taraklı'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangını kontrol altına almak için 2 gündür büyük mücadele verildi. Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve rüzgârın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam etti. Gün boyu süren yangınla mücadele hava karardıktan sonra da devam etti.

İTFAİYECİLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yangını söndürmek için 1 İHA, 4 uçak, 10 helikopter, 64 arazöz, 124 araç ve 603 personel görev aldı. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlar da yaşadı. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden itfaiyeicilerin, “Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık” dediği anlar görüntülere yansıdı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Bölgede 7 köy tahliye edilirken, alevler Bilecik Gölpazarı'nda 9 köyü etkisi altına aldı. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi’nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu.

BÖLGEDEKİ KÖYLER BOŞALTILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren tahliye edildiğini söyledi. Yumaklı, yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

RÜZGÂR NEDENİYLE YENİDEN BAŞLIYOR

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgârın etkisiyle yeniden başladığını vurguladı.

5 ŞEHİRDE DAHA

Sakarya ve Bilecik'te orman yangınlarıyla mücadale devam ederken Balıkesir, Bolu Göynük, Manisa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de yangın haberleri geldi. Aydın Efeler ve Bolu Göynük'teki yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı, Gaziantep'teki yangın ise başlamasından 7 saat sonra söndürülebildi.

Orman yakanlara tutuklama

İzmir Bornova'da orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Yakaköy Mahallesi'nde 27 Haziran'da bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımlarla orman yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.B., R.T., E.Ü. ve L.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. E.Ü. ve L.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 günde 150 yangın

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada "Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150. Bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı" dedi. Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın çıktıktan 7 dakika sonra müdahale edilmesine rağmen şiddetli şekilde yayıldığını vurgulayan Yumaklı, Taraklı ve Gölpazarı ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınlarının ciddi boyutlarda olduğunu aktararak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.











