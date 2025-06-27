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FETÖ korkusu salıp: 2 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptılar

FETÖ korkusu salıp: 2 milyon 400 bin TL'lik vurgun yaptılar

13:1327/06/2025, Cuma
IHA
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Adana'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar, bir kişiyi 'FETÖ operasyonu' bahanesiyle kandırdı.
Adana'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar, bir kişiyi 'FETÖ operasyonu' bahanesiyle kandırdı.

Adana'da kendilerini polis ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar, bir kişiyi 'FETÖ operasyonu' bahanesiyle kandırdı. Mobil bankacılık ve e-Devlet şifresini ele geçirip 2 milyon 400 bin TL'yi 5 ayrı hesaba aktaran çete liderinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cep telefonundan aranan M.Y., karşıdaki kişinin kendisini polis olarak tanıtıp, kendisinin ve eşinin kimliğinin FETÖ mensuplarınca kopyalandığını, bu yüzden banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyledi. Korkuya kapılan M.Y.,'yi inandırmak için sahte polisle başlayan görüşmeyi sahte 'savcı' devraldı. Şüpheli, "Paranız devlet hazinesine aktarılacak, operasyon sonrasında iade edilecek" diyerek M.Y.'yi inandırdı. Mobil bankacılık ve e-Devlet şifresini alan dolandırıcılar, 2 milyon 400 bin TL'yi 5 farklı hesaba aktarıp M.Y.'ye "Operasyon bitene kadar kimseyle görüşmeyin, telefonunuzu kapatın" talimatı verdi.



Bir süre dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iz sürerek çetenin izini Manisa ve Gaziantep'e kadar takip etti. Şüphelilere yönelik, Adana merkezli Manisa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri E.İ. ile birlikte 6 şüpheli yakalandı. Örgüt liderinin kırsalda bir çiftlikte kurduğu gizli evde gözaltına alındığı öğrenildi.


Emniyette ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri E.İ. (39) ile birlikte S.G. (37) ve İ.Ş. (45) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Öte yandan, E.İ.'in nitelikli dolandırıcılık suçundan 8 farklı dosyadan arandığı ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.



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