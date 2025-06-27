İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde 'siyasal ve askeri casusluk' soruşturmaları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, gümrük sistemlerindeki gizli ticari verileri para karşılığı verdiği tespit edilen, gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, bakanlık sistemlerinde ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde dışarı sızdırıldığını tespit etti. Gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, sistemde yer alan gizli verileri üçüncü şahıslara sattığı, bu verilerin bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden pazarladığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 27 Haziran'da İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.