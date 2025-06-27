Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı; yangın bitişikteki binaya sıçradı

Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı; yangın bitişikteki binaya sıçradı

10:2527/06/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı; yangın bitişikteki binaya sıçradı.
Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı; yangın bitişikteki binaya sıçradı.

İstanbul Anavutköy'de park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında alevler aracın önünde park halinde bulunduğu binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın ve yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Arnavutköy'ün Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, yangın sırasında peş peşe patlamalar da yaşandı. Bu sırada sokakta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Patlamaların ardından alevler, aracın park halinde bulunduğu binanın dış cephesine de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını söndürdü. Ekipler binanın dış cephesini etkileyen alevlere de müdahale etti.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve binada maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

#yangın
#istanbul
#arnavutköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS okul puanı (OBP) nasıl onaylanır, son gün ne zaman? 2025 YKS OBP güncelleme ve eğitim bilgisi teyit sayfası