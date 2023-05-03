Gaziantep’te 1027 çocuk için ‘sünnet şöleni’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklara sünneti öğretmek, onları güzel yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Şahin, “Gaziantep’teki bütün belediye başkanlarımız; hayırda yarışıyor, güzellikte yarışıyor. Doğumdan ölüme kadar yaşama dokunmak için bir yarış içindeler. Çocukları hijyenik şartlarda, sağlıklı şehrin şartlarında sünnet ettirdik. Sünnet çocuklarımıza hediyeleşmek sünnet dedik ve bisikletler hediye ediyoruz” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise organizasyondan dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini sunarak, “1027 tane evladımız var. Bunların spor yapabilmeleri için Gaziantep spor formalarını da biz hediye edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül de, bugün çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde güzelliğe, mutluluğa tanık oluyoruz. Bir sünnetin ihyasını hep beraber görüyoruz. Yavrularımızın bu mutlu günlerini görüyoruz. Bisikletlerine de hayırla binsinler inşallah” ifadesini kullanırken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Derya Bakbak ise bu etkinlikte sünnet etme ve bisiklet hediyesi olarak iki büyük hayrın olduğuna dikkat çekti.