Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
JASAT yakaladı: 18 ayrı suçtan aranan firari şahıs İzmir'de tutuklandı

JASAT yakaladı: 18 ayrı suçtan aranan firari şahıs İzmir'de tutuklandı

10:4528/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
18 ayrı suçtan aranan firari şahsı jandarma dedektifleri İzmir'de yakaladı
18 ayrı suçtan aranan firari şahsı jandarma dedektifleri İzmir'de yakaladı

Gümüşhane JASAT ekipleri, 18 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan şahsı İzmir'de düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, il nüfusuna kayıtlı ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 18 ayrı suçtan toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 yıldır aranan K.A. isimli firarinin İzmir'de olduğu tespit edildi.


Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen JASAT ekipleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda K.A. isimli firari yakalanarak gözaltına alındı.


Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen firari, tutuklanarak İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



#JASAT
#İzmir
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aşure günü ne zaman, bu yıl hangi tarihte? 2025 Diyanet Aşure Günü tarihi