JASAT yakaladı: 18 ayrı suçtan aranan firari şahıs İzmir'de tutuklandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, il nüfusuna kayıtlı ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 18 ayrı suçtan toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 yıldır aranan K.A. isimli firarinin İzmir'de olduğu tespit edildi.