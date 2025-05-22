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İki yıldır aranan firari cinayet şüphelisi Antalya'da yakalandı

İki yıldır aranan firari cinayet şüphelisi Antalya'da yakalandı

16:3222/05/2025, Perşembe
IHA
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Şüpheli, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.
Şüpheli, Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.

Kilis'te, 2023'te meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.A., Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesi Yastıca köyünde 10 Ekim 2023'te meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.A., Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı. Kilis ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları ile adli makamların koordineli çalışması sonucu, JASAT ekipleri tarafından 20 Mayıs 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, 21 Mayıs'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.




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