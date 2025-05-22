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Bir ilçeyi sokağa döken cinayet

Bir ilçeyi sokağa döken cinayet

10:3322/05/2025, Perşembe
IHA
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Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki adam, yüzlerce kişinin gözü önünde 53 yaşındaki şahsı tabancayla öldürdü. Sahildeki olay sonrası yüzlerce kişi olay yerine akın ederken, polis şüpheliyi çok geçmeden gözaltına aldı.

Olay dün gece 22.00 sıralarında Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana geldi 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç (53) isimli şahsa 7 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olaydan sonra yaşananlar görgü tanıkları ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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