Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Karı-kocayı öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Karı-kocayı öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

12:1618/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak öldürülmüştü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinden husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak öldürülmüştü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati A. (64), traktör ile tarladan dönen Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan çift, olay yerinde hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Necati A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Necati A., işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.


Öte yandan, Sinan Abak'ın bir süre önce Necati A.'nın torununu kaçırdığı ve bu yüzden iki aile arasında husumet bulunduğu, ayrıca koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.




#Kastamonu
#cinayet
#Taşköprü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs’ta noterler açık mı?