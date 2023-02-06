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Kahramanmaraş'taki iki enkazdan 14 saat sonra iki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı.

19:07 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müftülük Meydanı'nda yıkılan bir binanın enkazından da bir kişi çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki enkazlarda çalışması sürüyor.

Öte yandan başta Ankara, Adana, Sivas, Kastamonu olmak üzere çok sayıda kentten bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek oluyor.


Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Depremlerde bin 541 can kaybı, 9 bin 733 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...






#DEPREM
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#Kahramanmaraş
16 dakika önce
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