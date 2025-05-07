Kanalizasyon kazısında göçük: İşçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Akpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında işçi Ramazan Atalay (53), çukurda çalışırken göçük meydana geldi. Diğer işçilerin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Akpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atalay'ın cenazesi otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın Akpınar Belediyesinde 25 yıldır işçi olarak çalıştığı öğrenildi.