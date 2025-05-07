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Kanalizasyon kazısında göçük: İşçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon kazısında göçük: İşçi hayatını kaybetti

22:117/05/2025, Çarşamba
IHA
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Hayatını kaybeden işçinin, 25 yıldır belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden işçinin, 25 yıldır belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kırşehir'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir'de, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında işçi Ramazan Atalay (53), çukurda çalışırken göçük meydana geldi. Diğer işçilerin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Akpınar Devlet Hastanesine kaldırılan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atalay'ın cenazesi otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın Akpınar Belediyesinde 25 yıldır işçi olarak çalıştığı öğrenildi.



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