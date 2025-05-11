Kars'ta büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. 2 çoban yaralanırken, 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları arazide otlatan Ö.B. ile Gökhan Y., sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte köye dönmek için hayvanlar ile birlikte yola çıktı.

Yağmur ile birlikte peş peşe düşen yıldırımlardan biri hayvan sürüsüne isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle Ö.B. ve Gökhan Y., kısa süreliğine baygınlık geçirdi. 10 büyükbaş hayvan da telef oldu. Köylülerin yardımıyla yaralılar Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Olayı anlatan Gökhan Y., hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerine hayvanların telef olduğunu belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







