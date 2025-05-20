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'Kurtuldum' diye bağırıp kendini göle attı: Balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı

'Kurtuldum' diye bağırıp kendini göle attı: Balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı

19:3120/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
IHA
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Göle atlayan şahsı olay yerine gelen ekipler ikna ederek gölden çıkardı.
Göle atlayan şahsı olay yerine gelen ekipler ikna ederek gölden çıkardı.

Ankara'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne attı. Olay yerine gelen ekiplerin ikna ettiği şahıs, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı.

Ekipler gölden çıkması için ikna etti

Atladığı esnada ‘kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı. Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı.



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