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Ankara'da minibüs ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

Ankara'da minibüs ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

12:1116/05/2025, Cuma
AA
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Ankara
Ankara

Ankara'da kontrolden çıkan işçi servisinin kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

Başkentte minibüsün trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarpması sonucu 14 kişi hafif yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DV 3425 plakalı işçi minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Kazada hafif yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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