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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08:5719/05/2025, Pazartesi
AA
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Anıtkabir'in yakınındaki Anıt Caddesi de bugün trafiğe kapalı olacak.
Anıtkabir'in yakınındaki Anıt Caddesi de bugün trafiğe kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar kapatılacak.


Hangi yolların kapatılacağına ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.


KAPATILACAK YOLLAR

Yazılı açıklamada, bugün saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.



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