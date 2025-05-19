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Denizli'de 19 Mayıs kutlamalarına gölge düştü: Gençler kendileri için düzenlenen Ceza konserinde kavga etti

Denizli'de 19 Mayıs kutlamalarına gölge düştü: Gençler kendileri için düzenlenen Ceza konserinde kavga etti

08:4619/05/2025, Pazartesi
IHA
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Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceza konserinde gençler arasında çıkan kavga kutlamalara gölge düşürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Delikliçınar Meydanında düzenlenen konserde, sevilen müzik grubu Ceza'yı Denizlililerle buluşturdu.


Coşkuyla devam eden konserde kızlı erkekli iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan kavga kutlamalara gölge düşürdü. Kız ve erkeklerin karıştığı kavgada, meydanda bir anda panik yaşandı. Sözlü atışma ve itiş kakışla başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.


Elindeki bıçağı rastgele etrafa savuran genç, bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Hafif şekilde yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Alanda görevli güvenlikçiler ve polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Kavganın sona ermesinin ardından konser kaldığı yerden devam etti.




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