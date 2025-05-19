Denizli'de 19 Mayıs kutlamalarına gölge düştü: Gençler kendileri için düzenlenen Ceza konserinde kavga etti

Coşkuyla devam eden konserde kızlı erkekli iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan kavga kutlamalara gölge düşürdü. Kız ve erkeklerin karıştığı kavgada, meydanda bir anda panik yaşandı. Sözlü atışma ve itiş kakışla başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.