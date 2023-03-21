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Gündem

Mehmetçik Elbistanlılara komando marşı ile veda etti

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Aksaray ve Kayseri Jandarma Komando Bölükleri Elbistan’da görevlendirildi. Can kurtarma ve güvenliğin tesisi konusunda büyük başarılar gösteren komandoların görev süresi ise doldu. Komandolar 44 günün ardından kent merkezinde kurulan Kayseri Konteyner Çarşı’da Komando Marşı ile Elbistanlılara veda etti.

18:25 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Aksaray ve Kayseri Jandarma Komando Bölükleri, Elbistanlılara veda etti.

Aksaray ve Kayseri Jandarma Komando Bölükleri, Elbistanlılara veda etti.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin ardından Elbistan’a görevlendirilen Aksaray ve Kayseri Jandarma Komando Bölükleri can kurtarma ve güvenliğin tesisi hususunda emsalsiz başarılara imza attılar.

Mehmetçik Komando Marşı ile Elbistanlılara veda etti

Depremin ilk saatlerinden itibaren, kırk dört gündür Elbistan'da görev yapan Jandarma Komando Bölükleri görev sürelerinin tamamlanması nedeniyle kent merkezinde kurulan Kayseri Konteyner Çarşı’da Komando Marşı ile Elbistanlılara veda etti.

Törene, Elbistan Deprem Afeti Koordinatörü ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile çok sayıda Elbistanlı vatandaş katıldı.

“Bugün onlar için nöbet değişimi”

Elbistanlıların büyük ilgi gösterdiği veda töreninde duygusal anlar yaşanırken Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu; “Güvenlik güçlerimiz bizim göz bebeğimiz ve gurur kaynağımızdır. Canlarımızın kurtarılması ve güvenliğin tesisinde büyük gayretleri oldu. Bugün onlar için nöbet değişimi. Aksaray ve Kayseri Jandarma Komando Bölükleri kendilerine yakışan ve hak ettikleri bir törenle Elbistan’a veda ediyorlar. Onları hiç unutmayacağız. Al bayrağın gölgesi üzerlerinde daim olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Jandarma Komando Bölükleri, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde “Vatan sana canım feda” sloganları ile tören alanından ayrılarak bir süre ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.



#komando
#jandarma
#Kahramanmaraş
#Elbistan
#deprem
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