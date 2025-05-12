Odun sterine çarpan otomobil takla attı: Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesinde sürücü R. E., seyir halinde ilerlerken idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde yolda savrulan araba yol kenarında bulunan odun sterlerine çarptı. Çarpama sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü R. E. sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri R. E'yi sıkıştığı otomobilden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı R. E.'nin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla İlgili soruşturma başlatıldı.