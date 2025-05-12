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Odun sterine çarpan otomobil takla attı: Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Odun sterine çarpan otomobil takla attı: Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

15:5112/05/2025, Pazartesi
IHA
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İtfaiye ekipleri R. E'yi sıkıştığı otomobilden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İtfaiye ekipleri R. E'yi sıkıştığı otomobilden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde orman sahasında yapılan kesimin ardından yol kenarına yapılan odun sterlerine çarpan otomobil takla attı. Kazda araçta sıkışarak yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesinde sürücü R. E., seyir halinde ilerlerken idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde yolda savrulan araba yol kenarında bulunan odun sterlerine çarptı. Çarpama sonucu takla atarak ters dönen otomobilde sürücü R. E. sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.


Bölgeye gelen itfaiye ekipleri R. E'yi sıkıştığı otomobilden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı R. E.'nin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla İlgili soruşturma başlatıldı.



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