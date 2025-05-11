Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da iki otomobilin çarptığı kaza kamerada: 6 yaralı

Muğla'da iki otomobilin çarptığı kaza kamerada: 6 yaralı

22:4111/05/2025, Pazar
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muğla'da iki otomobilin çarptığı kaza kamerada: 6 yaralı
Muğla'da iki otomobilin çarptığı kaza kamerada: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde römork takılı bir otomobilin ışıksız kavşağa kontrolsüz şekilde çıkması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir başka otomobil, şarampole devrildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Fethiye-Antalya çevreyolu yakınındaki Çamköy Mahallesi'nde trafik ışıkları olmayan Çamköy Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Habibe Yakar Erdoğan yönetimindeki 17 GN 002 plakalı otomobil, arkasında römork bulunan otomobilin kavşaktan aniden yola çıkması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü Erdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazaya yol açan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden firar etti.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirlendi. 3 kişi ambulansta tedavi edilirken, durumu ağır olan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, firar eden sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

#Muğla
#Trafik kazası
#Otomobil
#Fethiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı