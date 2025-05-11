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Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

23:5311/05/2025, Pazar
IHA
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Mersin'de üç kişinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de üç kişinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki 33 YD 231 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 02 AAZ 464 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ikiye bölünen 33 YD 231 plakalı aracın ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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