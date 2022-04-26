PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 gözaltı: Aralarında HDP'li başkan da var

Teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarini protesto etmek için PKK'lı terörist Zülküf Gezen’in Tekirdağ cezaevinde intihar etmesiyle başlayan PKK'nın Trakya’da varlığını hissettirmesi tutuklu teröristlerin PKK’nın talimatıyla açlık grevi yapmasıyla devam ediyordu.

TRAKYA’DA ALAN ARAYIŞI VAR





Hem açlık grevleri hemde 20 Mart’taki sözde nevruz kutlamasında örgüt lehine sloganlar attırıp öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunulmasını isteyen HDP, PKK’ya Trakya bölgesinde alan açmaya çalışmıştı.

10 SEMPATİZAN DAHA YAKALANDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında ilk 3 operasyonu 20-25 Mart ve 21 Nisan’da yapılan operasyon zincirinin son halkası bu sabah yapıldı. Sözde Nevruz etkinliğinde PKK sloganları atan, örgüt marşları söyleyen ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunmaya kalkışanların yakalanması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda 10 PKK sempatizanı gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı olan kitap, dergi, ve dijital malzemelere el konuldu.

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HDP’Lİ BAŞKAN GÖZALTINDA

Öte yandan 21 Nisan’da yapılan operasyonda gözaltına alınan bir sempatizan için barodan görevlendirlen bir avukatı PKK adına tehdit ettiği iddia edilen HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk’te savcılığın talimatı sonrası gözaltına alındı.

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