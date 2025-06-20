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Seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

Seyir halindeyken alev alan cipin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti

23:3920/06/2025, Cuma
AA
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Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Şırnak'ta seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanan cipin sürücüsü araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. idaresindeki 11 Z 53670 plakalı cipin motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Alevlerin büyümesi üzerine, sürücü araçta mahsur kaldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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