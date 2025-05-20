Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Cevdet Yılmaz'dan çağrı: Benzer adımlar Gazze için de atılmalı

ABD ile Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı. Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracak karara ilişkin Türkiye'den de açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve AB tarafından alınan kararların son derece olumlu adımlar olduğunu belirtti. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşeceğini ifade eden Yılmaz, benzer bir kararın Gazze için de alınmasının şart olduğunu vurguladı.
AB'nin bu adımı Suriye'de de memnuniyetle karşılanırken karara ilişkin Türkiye'den de açıklama yapıldı.
"Benzer adımların Gazze için atılması da şart"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." dedi.
X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, benzer adımların İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Gazze için de atılmasının şart olduğunu söyledi.
Aksi takdirde temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkının olmayacağını ifade eden Yılmaz, "Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir." dedi.
Türkiye'nin Suriye'ye Filistin'e desteği sürecek
Yılmaz, Türkiye olarak Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğini de vurguladı.
"ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti.
Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."