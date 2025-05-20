Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Cevdet Yılmaz'dan çağrı: Benzer adımlar Gazze için de atılmalı

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de (AB) Suriye'ye yönelik yaptırım ları kaldırma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas , "Bugün Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarımızı kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye'yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz. AB son 14 yıl boyunca her zaman Suriyelilerin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir." dedi.

AB'nin bu adımı Suriye'de de memnuniyetle karşılanırken karara ilişkin Türkiye'den de açıklama yapıldı.

"Benzer adımların Gazze için atılması da şart"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ve AB tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır." dedi.

X hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, benzer adımların İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Gazze için de atılmasının şart olduğunu söyledi.

Aksi takdirde temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkının olmayacağını ifade eden Yılmaz, "Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir." dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye Filistin'e desteği sürecek

Yılmaz, Türkiye olarak Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti.

Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır. Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."





ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır. Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 20, 2025







